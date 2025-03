Tres años sin cocina en el CEIP Pintor Sorolla de Elda: "Pedimos que se agilice el proceso"

Los escolares del CEIP Pintor Sorolla de Elda llevan ya tres años sin cocina y dependiendo de un servicio de catering para sus comidas. La cocina del centro fue clausurada en marzo de 2022 por orden de la Unidad Técnica de Infraestructuras Educativas de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, debido a graves deficiencias estructurales que ponían en riesgo la seguridad del personal. Una inspección técnica reveló el deterioro del suelo, lo que llevó a tomar la decisión de su cierre inmediato.

La medida, adoptada en plena mitad del curso escolar, obligó a contratar de urgencia un servicio de catering para garantizar que los alumnos pudieran seguir comiendo en el colegio. Sin embargo, lo que en su momento se planteó como una solución temporal sigue vigente tres años después, generando el malestar de las familias del CEIP Pintor Sorolla, que exigen respuestas sobre el inicio de las obras de rehabilitación.

La representante de las familias, Cristina Martínez, ha recordado que este mes se cumplen tres años desde la clausura de la cocina, los baños y los vestuarios del colegio. "Desde 2022, los padres y madres hemos estado reclamando una solución a este problema, pero lo único que hemos recibido son respuestas que nunca se materializan en actuaciones concretas", ha lamentado.

"Urgente"

Martínez ha denunciado que cerca de 400 niños siguen comiendo menús de catering pese a que el colegio cuenta con una cocina propia. Además, ha señalado que, según la Unidad de Inspección Técnica de la Conselleria de Educación, la reparación de la cocina fue calificada como "urgente". Sin embargo, la Unidad de Infraestructuras de la conselleria situó el proyecto de rehabilitación de la cocina y los aseos para 2025, pero todavía no se sabe nada de él.

"No solo seguimos esperando, sino que, a día de hoy, el proyecto ni siquiera ha comenzado ni hay indicios de que se vayan a tomar medidas a corto plazo", ha subrayado Martínez, instando a las administraciones competentes a que agilicen las actuaciones. "Llevamos tres años esperando y necesitamos soluciones ya", ha concluido.

Sin avances

Hace un año, la Conselleria de Educación informó a este diario que, tras una reunión con las concejalas de Educación y Urbanismo de Elda, la Dirección Territorial de Alicante asumiría la redacción del pliego de condiciones para la "rehabilitación y refuerzo estructural" de la cocina y los aseos del centro, además de licitar los trabajos de reforma. No obstante, hasta la fecha, las obras no han comenzado y la conselleria no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el estado del proyecto del CEIP Pintor Sorolla de Elda.

Las familias continúan reclamando soluciones ante una situación que, lejos de resolverse, se ha prolongado en el tiempo sin avances visibles.

