Rubén Zaballos, empresario y propietario de 200 viviendas: “Invertir o desinvertir en vivienda, siempre está mal visto”

Comprar vivienda se ha convertido en una práctica casi imposible, tanto para inquilinos, como para inversores y empresas. Para unos, los altos precios le suponen un gran impedimento para acceder a la vivienda, y para otros, el hecho de comprar un inmueble les genera tan pocos beneficios que no resulta rentable invertir.

Precisamente, este último es el caso de Rubén Zaballos, empresario que posee aproximadamente 200 pisos. Durante un programa de 'laSexta Xplica', este joven promotor inmobiliario habría denunciado la situación que viven los emprendedores como él, ya sea por las dificultades del mercado, cambios en el sector, o incluso la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas.

La 'paradoja' del propietario inmobiliario

Según ha confirmado Zaballos, el objetivo es tener vendidos todos sus pisos para el año 2026. Actualmente, ya habría puesto a la venta 50 de sus 100 casas, en concreto, propiedades en Galicia que oferta por 100.000 euros de media cada una. Para él, estos inmuebles poseen unos precios asequibles con respecto al mercado actual de la vivienda.

"Se está gestionando fatal la política de vivienda", denuncia el empresario. Según explica, no tiene sentido que el Gobierno proponga expropiaciones o incremente la presión fiscal para los propietarios , ya que así no se podrá llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Su sentencia es clara: "Si inviertes, mal; si desinviertes, mal". El empresario se lamenta de la situación que viven los gestores inmobiliarios, dentro de un sector en el que parece que siempre acaban molestando.

El marco general de la inversión en España

Según la consultora inmobiliaria CBRE Spain , la inversión inmobiliaria habría sufrido un repentino aumento del 39% en el primer trimestre del año, alcanzando los 3.300 millones de euros. Con todo ello, el crecimiento interanual habría superado con creces a la media europea (6%). Además, las previsiones de 2025 nos hablarían de un posible crecimiento anual superior al 10%.

Por otro lado, según datos recopilados en la European Investor Intentions Survey, Madrid se convertiría en la segunda ciudad favorita para los inversores internacionales, junto a Barcelona que se sitúa en la cuarta posición. En este sentido, las ciudades españolas se convertirían en una opción cada vez más atractiva para los inversores.

De hecho, portales especializados como Prime Invest señalan el caso concreto de Málaga y la Costa de Sol como un área geográfica que experimentaría un momento de 'expansión sin precedentes'. Los expertos señalan un equilibrio entre calidad de vida, crecimiento económico y rentabilidad inmobiliario en la ciudad.

Bajo la marca emergente de 'Málaga Valley', la ciudad lideraría el sur de Europa en innovación y atracción de talento, mediante un impulso de su ecosistema tecnológico y la instalación de empresas globales. Málaga se convertiría en centro profesional y foco de primeras residencias, un área que ofrece una gran rentabilidad turística y residencial para los inversores internacionales.