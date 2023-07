El nuevo equipo de gobierno de Orihuela ha hecho balance este jueves de los primeros quince días al mando, a través de la comparecencia del alcalde del municipio, Pepe Vegara (PP), y el primer teniente de alcalde, Manuel Mestre (Vox).

El regidor ha explicado que ha encargado una auditoría a cada concejalía para ver el estado en el que se encuentran, no solo de cuentas sino también sobre el desarrollo de los proyectos. "Nos hemos encontrado un Ayuntamiento peor de lo que esperábamos", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha afirmado que están "trabajando, sin descanso, para abordar, todos los problemas que precisan una solución urgente".

Así, ha manifestado que se están preparando los presupuestos de 2023 e incluso los de 2024. Las cuentas están prorrogadas desde 2018, por lo que los montantes no se adaptan a las necesidades actuales. El anterior equipo de gobierno justificó la moción de censura por este asunto, siendo uno de sus compromisos. Para tratar de agilizar el trámite acabó contratando su redacción a una empresa externa. Con todo, no logró presentarlos durante el último año del mandato antes de las elecciones municipales del 28 de mayo.

En materia de Educación, el alcalde ha hecho referencia a la escuela de verano, que "fue licitada tarde, por lo que cumpliendo los plazos administrativos no podrá ponerse en funcionamiento hasta agosto", lo que ha ocasionado quejas y malestar entre padres y asociaciones vecinales de todo el municipio.

Con respecto a los barracones del tercer colegio en la costa, Vegara ha señalado que cuando llegó al gobierno no había ninguna parcela elegida ni estudiada para su instalación. "El equipo de gobierno ya tiene un lugar donde irán los 17 barracones, que será detrás del centro comercial Los Dolses". En este momento, ha afirmado, "estamos preparando la memoria valorada para saber cuánto cuesta habilitarla, comenzar a adecuarla y tenerla lista para que puedan comenzar las clases como muy tarde en octubre".

También se ha referido a la situación en la que se encontraban los trabajadores del Centro de Atención Temprana y de la Escuela Infantil de La Murada, a los que se le debían las nóminas y las pagas extraordinarias. Para ello, se ha convocado de manera urgente al Consejo de Administración de Uryula -la empresa municipal que se encarga de la gestión- para regularizar la situación financiera y abonar la nómina de junio y la extraordinaria.

El primer edil ha destacado también que se cumple el plazo de la encomienda de gestión del mantenimiento de las zonas verdes de pedanías, para lo que se está buscando una solución urgente para que continúe ILDO -empresa municipal que se ocupa de la gestión-.

También se ha referido al inexistente expediente de desmontaje de la antigua oficina de turismo, conocida como la pecera, para lo que el equipo de gobierno lo va a iniciar en breve valorando el coste de su retirada, a la vez que se diseña el proyecto de adecuación del entorno.

En cuanto a la oficina Xaloc, Vegara ha desvelado que el expediente estaba paralizado por falta de gestión y, en la actualidad, ya se ha aportado toda la información que faltaba, se han seleccionado las tres personas que se van a incorporar y, de inmediato, se abrirá provisionalmente en las dependencias de Urbanismo.

Sobre los proyectos EDUSI, Vegara ha indicado que no se explican las razones por las que no se ha solicitado una prórroga por lo que "corremos el riesgo de tener que devolver el dinero en 2024".

Además, "la obra del Palacio de Rubalcava tiene grandes problemas, y no se habían pactado con la empresa constructora los precios contradictorios necesarios para hacer una modificación del proyecto y seguir trabajando".

En cuanto a los antiguos Juzgados, la obra necesitaba una ampliación de plazo, ya que estaba prácticamente paralizada, si bien ya está a pleno ritmo. Junto a esto, las obras de reurbanización del centro histórico no han comenzado, aun teniendo los pliegos y toda la documentación preparada, situación que también ocurre con las obras de la plaza de la Salud, para la que tampoco se han redactado los proyectos.

Finalmente, el alcalde de Orihuela se ha referido al estado en el que se encuentran los anunciados informes de lo que será la futura Ciudad Deportiva. "De los dos contratos a profesionales que dijeron que se iban a ejecutar, ninguno se ha puesto en marcha. No se han comunicado los contratos a los despachos que presentaron sus respectivas ofertas, por lo que no hay ningún trabajo comenzado para la Ciudad Deportiva, ni el estudio hidrológico, ni el plan especial".

En este sentido, este equipo de gobierno se ha puesto en contacto con ellos y se va a realizar, no solo del ámbito seleccionado, sino de todo el entorno del centro de Orihuela para obtener la mejor opción de implantación de la Ciudad Deportiva. "Nos hemos puesto también en contacto con los redactores del plan especial, que no harán nada hasta que el estudio hidrológico determine cuál es la mejor ubicación", ha explicado.

"Caos administrativo" en Orihuela Costa

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Costa, Manuel Mestre, ha indicado que de los cinco contratos importantes que tienen como objeto servicios que se prestan en Orihuela Costa, todos ellos "estaban caducados o en mala situación", por lo que ha calificado la situación de la Concejalía de la Costa de "caos administrativo".

De este modo, ha destacado que se ha puesto al día la gestión presupuestaria del servicio de salvamento en playas oriolanas. "No teníamos suficiente partida presupuestaria y, con ayuda de la interventora y de otras concejalías, hemos podido llegar a la cantidad presupuestada para que el servicio siga funcionando a lo largo de toda la campaña".

En cuanto al contrato de los chiringuitos, que se encuentra pendiente de salir a licitación después de que la vigencia del anterior contrato venciese en enero sin posibilidad de prorrogarse. "No había manera de gestionar una nueva adjudicación", ha subrayado Mestre, al tiempo que ha avanzado que "se está buscando una solución de emergencia, como la instalación de food trucks o barras en algunas playas".

No obstante, ha señalado que lo antes posible entrarán en funcionamiento los aseos públicos de las playas. Este servicio lo prestaba, precisamente, la adjudicataria de los chiringuitos, de modo que este año no se habían instalado por no estar en funcionamiento ese servicio. "Los aseos se van a recepcionar hoy y se está tramitando con una empresa el servicio de limpieza", ha explicado.

Además, ha adelantado que "tenemos proyectos un poco diferentes para la próxima temporada, como repartir los chiringuitos entre varios adjudicatarios para hacer más fácil la adjudicación".

Por último, ha indicado que se ha reunido con varias asociaciones de vecinos de Orihuela Costa: "Me han transmitido la problemática. Algunas cuestiones se pueden afrontar rápidamente y otras necesitarán más tiempo, pero haremos todo lo posible por atender sus necesidades porque son peticiones justas".