A un mes de que se cumplan dos años de la detención de los alicantinos Daniel y Camilo Paterna por ser los terratenientes en España de la presunta macroestafa piramidal internacional de Generación Zoe, por fin se ha levantado el secreto de sumario.

La trama captaba fondos mediante la publicitación de una escuela de liderazgo y coaching ontológico y financiero, así como la utilización de una billetera o "wallet" virtual sustentada en la supuesta realización de inversiones de altísima rentabilidad, negocios diversificados y uso de criptomonedas.

El caso se asignó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, que ante la envergadura de la causa y sus conexiones internacionales se inhibió de la misma ese verano de 2022, remitiéndola a los Juzgados Centrales de Instrucción, donde fue rechazada en octubre de ese mismo año.

Fue el Tribunal Supremo el que a mediados del pasado mes de noviembre resolvió que era la Audiencia Nacional quien debía encargarse de esta "patata caliente".

Ahora, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada ha pedido la declaración en calidad de investigados de los hermanos Paterna, sus respectivas parejas sentimentales, C. G. y T. G., y también de Leonardo Cositorto, líder de la trama internacional que se encuentra en prisión preventiva en Argentina desde que fuera arrestado en abril de 2022 en República Dominicana tras permanecer unos meses prófugo de la Justicia.

El juez instructor aprecia en todos ellos indicios de un delito continuado de estafa cualificada "con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas", así como pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, por lo que podrían enfrentarse a penas que oscilan entre 9 y 21 años de prisión.

El perjuicio a los más de 200 afectados en la provincia de Alicante, representados por el abogado Alejandro Marín Huerta, del despacho Marín & Ballester, alcanza por el momento más de 4 millones de euros, si bien no se descarta que la cantidad aumente conforme avance la investigación, puesto que tal y como apunta la fiscalía "se han podido transformar y ocultar activos procedentes de la defraudación en términos que exigen su recuperación e incautación".

La mercantil Pro Coaching FYF S.L.U., también denominada Generación Zoe España, ofrecía beneficios monetarios realizando una inversión de carácter supuestamente educativo. El coste mínimo de lo que denominaban "membresía" era de 500 dólares y los beneficios mensuales prometidos ascendían al 7,5%, 8%, 9% y 10%, aumentando el porcentaje conforme mayor fuese la inversión.

Aparte de eso, estaba la inversión en los llamados "robots o bots", con una prometida rentabilidad del 20% mensual, siendo ahí el mínimo para participar de 2.000 dólares. "Los porcentajes de beneficios podían verse incrementados, debido a que el funcionamiento básico era captar gente dispuesta a invertir en Generación Zoe", subraya la instrucción del caso.

La estructura de la organización

Según expone el sumario, que reproduce la secuencia de hechos y datos que fue publicando en su momento este diario, para llevar a cabo las actuaciones delictivas los investigados "crearon una organización estructurada y con reparto de tareas, situándose en su cúspide Daniel Paterna Lama, como presidente de Pro Coaching FYF S.L.U., ostentando el cargo de vicepresidente su hermano Camilo Paterna Lama. Ambos, además, son los encargados de difundir los mensajes oficiales de Generación Zoe a través de los grupos de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram a todos los inversores estafados".

Dentro de esta organización criminal, añade el documento, A. R. M. S. y L. L. J. eran" las encargadas de recibir el dinero para invertir, si bien cualquier persona que hubiera en las oficinas se hacía cargo de la recogida de dinero en efectivo, así como del reparto mensual de los porcentajes obtenidos a través de la inversión realizada. Entre estos últimos se encontraban S. R. M., que llevaba a cabo funciones de oficina; P., del que se desconocen más datos, que era el informático y la persona encargada de dar clases de trading, y N. A. J., que era la contable de la sede de Elda".

C. R. P., que devino luego en portavoz de un colectivo de damnificados de Zoe, "realizaba ponencias junto a los hermanos Daniel y Camilo, siendo, además, el encargado de las redes sociales, junto a G. P. L. M. P.". El sumario agrega también que "M. R. A. era la responsable de la sede en Valencia y receptora de dinero en efectivo. M. A. G. R. también llevaba a cabo ponencias junto a Daniel y Camilo Paterna Lama, siendo, asimismo, encargado de la oficina en Alicante. Junto a este último también aparece como responsable de la oficina en Alicante J. B. S. L., al tiempo que administraba el grupo de WhatsApp Equipo Zoe España. J. D. P. R. era el encargado de la oficina abierta en Elche. Asimismo, también formaban parte de la organización con funciones diversas, tal y como se pone de manifiesto a través de las diversas denuncias en las que aparecen citados: P. A. L. F., I. G. Z., C. S. L., y M. C. S. Finalmente, aparecen en el organigrama criminal Leonardo Nelson Cositorto, como presidente y gerente de Generación Zoe en Argentina, y actuando junto al mismo E. M. R.".

Desvíos de fondos a otros países

El juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional desvela en el sumario hasta cuatro desvíos de fondos de Daniel Paterna a otros países por un valor superior a 1,6 millones de euros. Todos ellos efectuados a partir del momento en que Generación ZOE empieza a desplomarse en Latinoamérica a raíz de la lluvia de denuncias por estafa y, en consecuencia, la rama española se veía ya también afectada.

Los giros se produjeron concretamente a Andorra, para la adquisición de una vivienda; Reino Unido, donde con fecha de 10 de enero de 2022 Paterna constituyó la mercantil Zoe Business Limited; Estonia e Italia.

El traspaso de dinero al país báltico, efectuado a una entidad financiera acerca de la que la CNMV ha advertido de posibles irregularidades, lo realizó Daniel Paterna sólo 9 días antes de ser arrestado y coincidiendo en el tiempo con un mensaje de audio que envió a sus clientes asegurándoles, ante las reclamaciones de devolución de sus inversiones, que "no tengo un céntimo para poder cubrir nada".

Por otro lado, una de las dos transferencias a Italia (las más cuantiosas) tiene por concepto "INS ZOE GLOBAL UNIVERSITY - COSTA CRUCEROS".

El auto judicial, emitido el 8 de febrero y firmado por el magistrado José Luis Calama Teixeira, ha acordado, como así interesaba el abogado de las víctimas, el decomiso cautelar de los bienes y cuentas bancarias de los que pueda ser titular la mercantil creada en Reino Unido por Daniel Paterna, así como de los saldos de los que puedan ser titulares él y su empresa en Estonia. También se solicitará información a Andorra e Italia sobre las operaciones y facturas emitidas a la firma del alicantino.