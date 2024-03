Pioneras en Alicante: 100 mujeres para no olvidar (nacidas entre 1950 y 1995)

Asunción Valdés Nicolau (Alicante,1950)

Año 1972, redactora del INFORMACIÓN. Entre 1977 y 1986 fue la primera corresponsal de RNE en Bonn y en Bruselas y primera editora de Telediario y de En Portada, en TVE. En 1986 se convirtió en la primera directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Entre 1993 y 2003 fue la primera directora de Comunicación de la Casa Real. Entre 2011 y 2017 fue directora general en Prensa Ibérica. En 2022, el IAC Juan Gil-Albert le publica "REVIVIR, La nueva Carmen de Burgos". Entre sus distinciones destaca la calle alicantina Periodista Asunción Valdés.

Juana María Balsalobre García (Jumilla, 1950)

En 2003 es nombrada primera directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, donde permanece hasta 2019 organizando, entre otras, las conferencias de “Descubre”, para poner en valor el patrimonio de esta provincia o diversas propuestas para descubrir nuevos artistas. Esta Doctora en Historia, premio extraordinario, es profesora de Historia del Arte, investigadora, crítica de arte, jurado y comisaria en actividades artísticas provinciales.

María Dolores Rodríguez García (San Vicente del Raspeig, 1950)

Licenciada en Madrid, en 1972 se convierte en la primera colegiada del Colegio de Veterinarios de Alicante. Siempre atenta a los avances internacionales, su amplia trayectoria profesional la desarrolla desde el Hospital Veterinario Raspeig, fundado por su padre en 1949, de quien hereda esta pasión y proyecto. Casada con J.J. Tabar y madre de cuatro hijos, es también Socia de Honor de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales.

Amalia Coloma Soler (Xixona, 1952)

Copropietaria, junto con su hermana, de la empresa Turrones Coloma, iniciada por su bisabuelo en 1872 y que viene dirigiendo desde 1979. Fue la primera y única presidenta del Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante durante 1989-1996. Inició el contencioso administrativo contra los fabricantes franceses que utilizaban indebidamente el nombre de Jijona y Alicante para sus productos, ganado en 2002. Tiene la insignia de Oro de Xixona.

Joserre Perezgil Carbonell (Alicante, 1953)

Hija del famoso pintor José Perezgil. Es conservadora y restauradora de arte y como tal comenzó a trabajar en la Diputación en 1982. Gestionó el proyecto museológico del Palacio Gravina, inaugurado en 2001, del que ha sido directora hasta 2020, consiguiendo, en 2012, que salieran por primera vez al exterior fondos del Museo del Prado, doce obras de pintores alicantinos que se expusieron en el MUBAG.

Gloria de Nova Rivas (Cózar, Ciudad Real, 1954)

Llega con 18 años a Alicante y se convierte en la primera fotoperiodista de la provincia junto a Perfecto Arjones en INFORMACIÓN, con quien también comparte la exclusiva de fotografiar los acontecimientos alicantinos para la Agencia EFE. Con la periodista Ángeles Cáceres realiza reportajes de investigación para Interviu y, años más tarde, en La Verdad, sigue capturando la realidad al lado de Ángel García, otro grande del fotoperiodismo alicantino.

María José San Román Pérez (Valladolid, 1955)

Ocupa la dirección gastronómica del restaurante Monastrell y es CEO del Grupo Gourmet Alicante. Preside la Asociación de Mujeres en Gastronomía. En sus recetas combina la innovación con la tradición mediterránea. Ha sido galardonada con la Medalla de Oro en las Bellas Artes en 2022 y con 2 soles Repsol, 1 sol Repsol sostenible y 1 estrella Michelin por el Monastrell y 1 sol Repsol por la Taberna del Gourmet.

Gema García Signes (Melilla, 1956)

Hace poco más de 50 años, Televisión Española comienza a emitir desde la Comunidad Valenciana, siendo García Signes la primera periodista que se incorporó al Informativo territorial de la provincia alicantina: «Cubríamos todo el territorio, desde Dénia a Orihuela, todos los días, también para el Telediario» —recuerda—. Esta periodista es asimismo pionera en defender la igualdad de oportunidades en la profesión periodística, al fundar en 1995, la asociación Dones i Comunicació d’Alacant.

Susi Díaz Ros (Elche, 1956)

Autodidacta cocinera y propietaria del Restaurante La Finca de Elche, que ha conseguido un gran prestigio. Tertuliana y colaboradora de varios programas de radio y televisión y entusiasta de todas las iniciativas culinarias dirigidas a promocionar la cultura gastronómica mediterránea. Cuenta con numerosos premios entre ellos el Premio Nacional de Hostelería en 2019 una estrella Michelín, dos soles Repsol y además un sol sostenible que recibió en 2023 también de la Guía Repsol.

Sara Navarro Sánchez (Elda, 1957)

Perteneciente a una prestigiosa familia de artesanos zapateros. Se decantó por el diseño, el arte y también por el coleccionismo como a ella le gusta puntualizar, fundando en 1979 su propia marca de calzado. Sus creaciones han desfilado en pasarelas internacionales y han vestido a muchas mujeres famosas y de la realeza. Le ha sido concedida la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2005.

Elia Barceló (Elda, 1957)

Premio Nacional de literatura infantil y juvenil 2020 por El efecto Frankenstein; en mayo de 2024 se estrena en Disney+ Las largas sombras, adaptación a serie basada en su novela homónima. Esta doctora en Literatura, con más de una treintena de novelas para público adulto y juvenil, traducida a veinte lenguas, presenta La soga de cristal, de la serie Santa Rita, que acontece en «nuestro Mediterráneo» —expresa— en el Teatro Castelar, de Elda también en mayo.

María Dolores Padilla Olba (Barcelona, 1957)

Lleva más de 42 años dedicada al ámbito y promoción de la cultura alicantina. Desde 1991 está vinculada al Teatro Principal en el que ejerció como directora durante los años 2006-2015. Actualmente sigue ocupando este cargo que retomó en 2019 gestionando un amplio abanico de actividades escénicas: teatro, danza, música, incluso algunas actuaciones para el público infantil en determinados momentos del año.

Manuela Graña Ribelles (Alicante, 1957)

Empresaria hotelera, dueña del Hotel El Álamo, sito en C/ S. Fernando de Alicante. Lo abrió su abuelo hacia la década de 1940, luego pasó a sus padres. Desde los 23 años está trabajando en el negocio, haciéndose con la dirección, de forma exclusiva desde el 2014. Hoy consta de 5 plantas con capacidad para 107 plazas. Es uno de los pocos hoteles que mantiene la antigüedad y el encanto de la sucesión generacional.

Ana María Sánchez Navarro (Elda, 1959–2022)

Académica Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos recibió, entre otros galardones, la Encomienda de Número de la Real Orden del Mérito Civil por su contribución a la Música Española y la Insignia de Plata de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Esta soprano internacional, reconocida en Elda y su provincia, comienza con 15 años en el Orfeón Polifónico del Centro Excursionista Eldense, y recibe su Insignia de Oro.

Ángela Nieto (Madrid, 1960)

Académica de las Academias de Ciencias de España, Francia, Europa y Latinoamérica, Premio Jaime I Investigación Básica 2009, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal Biología 2019 y Premio L’ORÉAL-UNESCO por Europa en 2022, entre otros, por sus investigaciones contra el cáncer, lidera el laboratorio Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior Investigaciones Científicas y de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Marisa Blanes Nadal (Alcoy, 1961)

En 2021 recibe el Premi 9 d'Octubre por «su extensa y prolífica carrera concertística» y el Summa cum Laude del Robert Schumann Institut de Dusseldorf por «su virtuosismo pianístico». Es también Premio Miguel Hernández Cultura alicantina 2021 y Premio Extraordinario Investigación del IAC Juan Gil-Albert por su tesis doctoral Amando Blanquer: Vida y obra; destacan sus investigaciones musicales y sus integrales dedicadas a compositores alicantinos; y resalta su gran proyección en el mundo digital.

Matilde Asensi Carratalá (Alicante, 1962)

Autora de la saga El último Catón —supera diez millones de libros vendidos en veinte países y diecisiete idiomas— Asensi estudia Periodismo y lo ejerce pocos años; quería escribir. De su incansable escritura —con más de una docena de novelas publicadas— dice: «Es maravilloso sentir cuando el engranaje de una novela comienza»; en su caso, su excelsa dedicación preparándolas —a veces, más de dos años— siempre responde. Recibe en 1997 el primero de muchos reconocimientos.

Amparo Navarro Faure (Madrid, 1962)

En 2020 es elegida primera rectora de la Universidad de Alicante (UA). Catedrática de Derecho Financiero y Tributario, cursó su carrera universitaria y doctorado en la UA. Ha sido la primera decana de la Facultad de Derecho (2005) y la primera Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento (2012). Es investigadora principal en una decena de proyectos nacionales e internacionales y autora de monografías con aportaciones de referencia en su área de conocimiento.

Miriam Blasco Soto (Valladolid, 1963)

Llegó a Alicante tras enamorarse de un judoka alicantino y quedó bajo la disciplina del Judo Club Alicante, donde, entrenada por Sergio Cardell, fue consiguiendo logros que le auparon como clara candidata a marcar una época en el judo. En esa carrera imparable consiguió el campeonato de España, el de Europa y el del mundo, pasos previos a su gran objetivo: el oro olímpico que logró en los Juegos de Barcelona 92, siendo la primera española en colgar de su cuello tan ansiado metal. Aquella proeza llegó un mes después de perder en un trágico accidente de moto a Cardell, su mentor y maestro. Tras su retirada se convirtió en entrenadora y, posteriormente, entró en política como senadora por el PP.

María López Iglesias (Mieres, Asturias, 1963)

Presidenta ejecutiva de la Fundación Jorge Alió para Prevención de la Ceguera desde 1996, cuando se crea. Dama Comendadora de la Hermandad Nacional Monárquica de España 2019, Gran Cruz Laureada Alfonso XIII 2018 e Internacional Paul Harris Rotary Club Alicante 2009 y 2022 son algunos de sus reconocimientos. En la Fundación desarrolla una intensa actividad, entre otras, colaboración humanitaria oftalmológica en Mauritania, además del Certamen de Artes Plásticas Miradas, con 13 ediciones nacionales y 10 internacionales.

Rosa María Castells González (Alicante, 1964)

Conservadora y máxima responsable de las colecciones que alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) desde su creación en 2011. Es Licenciada en Historia del Arte. Master en Museológica y Arte Contemporáneo. Las obras que forman el fondo permanente recogen el estilo de todas las principales tendencias del siglo XX. Lo que se completa con las exposiciones temporales que muestran otras obras vanguardistas.

María Paz Prieto Pis (Asturias, 1964)

Primera mujer jefa de grupo especializada en la lucha contra la Violencia de Género tras aprobarse la Ley Integral (2004) siendo pionera en su implantación en la Policía Nacional de Alicante. En 2014 es nombrada Jefa de Sección de la Brigada de Información con importantes operaciones contra el terrorismo internacional. En 2019 es destinada como Agregada de Interior en México y desde 2023 dirige la Brigada de Información.

Marcela Fernández Losada (Alicante, 1964)

Desde 2019 preside la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante, del sector privado y Administración Pública provincial, y es impulsora, asimismo, del proyecto pionero Red Juntas, la mayor unión de empresarias, profesionales y directivas con casi dos mil mujeres de 13 asociaciones diferentes, tanto por sector laboral como poblaciones. Fernández es también miembro de la Asociación Española de Fundaciones, Consejo Autonómico Valenciano de Fundaciones y Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana.

Asunción Martínez García (Alicante, 1964)

Primera directora general de Aguas de Alicante y Aquagest Levante, miembro del Comité de estrategia y dirección del grupo AGBAR y presidenta de las sociedades Hidraqua y Aquambiente, dedicadas a la gestión del agua y medioambiente. Licenciada en Económicas por la UA y Premio eWoman Alicante 2018, es en la actualidad Coordinadora general de transformación y gestión municipal del Ayuntamiento de Alicante y vicepresidenta de la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valenciana.

María A. Blasco Marhuenda (Verdegás, Alicante, 1965)

En 2011 es nombrada primera directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde ya en 2003 es jefa del Programa de Oncología Molecular. Premio Rey Jaime I de Investigación Básica en 2007 y doctora Honoris Causa en cuatro ocasiones, esta científica sigue recibiendo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal y la Medalla de Oro de la Organización Europea de Biología Molecular.

Rosalía Mayor Rodríguez (Almería, 1965)

El año en que la Asociación de la Prensa cumplía 115 años, Mayor se convierte en su primera presidenta. Años antes, en 2003, también fue la primera mujer responsable del departamento de Revistas del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, desde donde dirigió hasta 2011 las publicaciones periódicas Canelobre y El Salt. Colaboradora de ABC edición Alicante durante dos décadas, en 2021 fue nombrada Alicantina de Adopción por la Diputación de Alicante.

María Asunción Berbegal García (Elche, 1966)

Doctora en Antropología. Logró crear el primer paso de la Comunidad Valenciana integrado exclusivamente por mujeres, siendo la primera mujer capataza de España. María Santísima de la Victoria (Hermandad Flagelación y Gloria) procesionó bajo palio en 1990, suponiendo todo un hito y un gran revulsivo para el papel de la mujer en Semana Santa, sirviendo de inspiración para otros. Aplicó como novedad la variación de pasos en un trono llevado a hombros.

Maite Antón Puntes (Elche, 1966)

En 2019 es nombrada primera presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), revalidada en su cargo en 2023 para otro mandato. Durante estos años se refuerza la posición e importancia de las empresas familiares, siendo pioneros en la realización de múltiples acciones de gran impacto. Licenciada en Económicas y número uno de su promoción, gerencia el Grupo Antón Comunicación desde 2007 y participa en multitud de iniciativas.

Sol Picó Monllor (Alcoy, 1967)

Con casi medio centenar de creaciones giradas en todo el mundo, esta bailarina y coreógrafa, graduada en Danza Española y Clásica (Conservatorio Oscar Esplà, 1985) y formada también en Fábrica Espai de Dansa, Barcelona; Ménagerie de Verre, París y Mouvement Research; Nueva York, funda en 1994 la compañía de danza contemporánea Sol Picó. Entre otros muchos galardones, recibe: Cruz Sant Jordi 2020; Premio Nacional Danza 2016; Ciudad Barcelona Danza 2015 y Nacional Danza Cataluña 2004.

María del Mar Fernández Bermejo (Madrid, 1968)

Cuando llega a la provincia en 1994 es la primera mujer guardia civil en el Puesto Principal de Sant Joan, como lo es también dos años más tarde en el de El Campello. En 1998 es la primera mujer del Grupo de Información, formado por guardias civiles que, vestidos de paisano, realizan investigaciones especialmente en materia antiterrorista. Desde 2010 desempeña sus funciones en la Plana Mayor de la Comandancia.

Sonia Almarcha Pérez (Pinoso, 1968)

Actriz de teatro, cine y televisión. Su primera interpretación fue a los 13 años, en su pueblo y con el grupo Taules, donde pasaba muchas temporadas, pues vivía en Alicante. A los 17 decide iniciar su carrera artística. Ha intervenido en más de 20 películas y en otras tantas series muy populares. Tiene diversos premios y nominaciones, destacando la nominación a la interpretación femenina de reparto, en los Goya de 2022.

Toñi Martín-Zarco Marín (Alicante, 1969)

Ha estado vinculada a la fiesta del Fuego desde su niñez, siendo elegida presidenta de la Federación de las Hogueras durante 2019-2023, era la primera vez que una mujer accedía a dicho cargo. Su mandato, muy complicado, porque tuvo que afrontar los años de pandemia, fue intenso en logros, lo que le ha sido reconocido con los premios de 2020 y 2023, así como con el emblema extraordinario de las Hogueras en 2022.

Rosa María González Cantó (Aspe, 1969)

Premio Mujer Rural y Ganadería 2017, otorgado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Desde 1997 regenta una explotación ovina, recogiendo el testigo de su padre, aunque él tenía vacas y cabras. González rompe así con la mujer rural que trabaja en la sombra y explica que nunca ha sentido «ser menos que mis compañeros». Hace más de una década es secretaria de la Asociación de Defensa Sanitaria (ovino-caprino) de los valles del Vinalopó.

Nuria Montes de Diego (Madrid, 1969)

Llegó a Alicante a los 7 años. Se incorporó a la Secretaria General de HOSBEC en 1995, entidad centrada en Benidorm con un centenar de hoteles y solo dos empleados. Ha sido clave en la consolidación en toda la Comunidad Valenciana, teniendo en la actualidad 14 profesionales, 340 empresas vinculadas y más de 110.000 camas hoteleras. Desde 2023 es Consellera de Turismo, Industria, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana.

Nuria Oliver Ramírez (Alicante, 1970)

Primera científica informática en España nombrada Científica Distinguida ACM y ACM Fellow; Fellow de EurAI e IEEE. Académica de la Real Academia de Ingeniería España, Academia Europaea y SIGCHI Academy. Inventora de más de cuarenta patentes, directora y cofundadora de ELLIS Alicante, es también, entre otros, Premio Nacional Informática 2016, Doctora Honoris Causa UMH 2018, Ingeniera del Año Colegio Profesional Ingenieros Telecomunicación España, Premio Rey Jaime I Nuevas Tecnologías 2021 y Premio Hipatia 2023.

María José Porcel González (Alicante, 1970)

Cuando ingresó en el año 2004 en el Parque de Bomberos de Crevillente se convirtió en la primera mujer de la provincia que accedía a esta profesión. Poco después pasó al Parque de Elche donde continúa prestando sus servicios. Se ha enfrentado a fuegos peligrosos producidos en las fábricas y en el monte. Siempre se ha sentido como una más de la dotación. Anteriormente trabajó como profesora de Educación Física en un colegio.

Isabel Fernández Gutiérrez (Torrellano, 1972)

Mejor yudoca española; ostenta oro olímpico, mundial y europeo; participó en cuatro Juegos Olímpicos (JJOO) obteniendo bronce en Atlanta 1996 y oro en Sídney 2000; ganó cuatro medallas en el Mundial, y trece en el Europeo. Entre otros es Premio Reina Sofía a la mejor deportista española en 1997 y 2000, Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2001 y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue la abanderada española.

Juana Madrigal Esparcia (Higueruela, Albacete, 1972)

Una de las primeras enólogas de la provincia, llegó a Bodegas Bocopa en 2002, donde no había mujeres elaborando vino. Tras Agropecuarias, cursó Enología; lo que le gustaba: «Es maravillosa la creación del vino, porque la uva siempre habla, está viva». Entre otras, por sus vinos, Bocopa logra las medallas: Oro Mejor Vino del Mediterráneo, 2023 (Marina Alta); Oro Berliner Wein Trophy, 2022 (Laudum Roble) y Oro Challenge International du Vin, 2018 (Marina Espumante).

Laura Navarro Villanueva (Valencia, 1973)

Nombrada primera directora del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en 2019, su trayectoria profesional está vinculada a este aeropuerto desde 2006. Esta ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y postgrado en gestión aeroportuaria por la Cranfield University de Bedfordshire ha destacado al frente de la terminal alicantina con prestigiosos distintivos como el premio “Mejor Aeropuerto de Europa” del Consejo Internacional de Aeropuertos en la categoría de entre 15 y 25 millones de pasajeros.

Esmeralda Ruiz Alonso (Zaragoza, 1974)

Destinada en el Acuartelamiento de Rabassa, sede española del MOE, es la primera mujer Cuadro de Mando del Ejército de Tierra (ET) en realizar el Curso de Operaciones Especiales (OE) y única en ejercer la titulación del Diploma de OE en Unidades de OE —los conocidos Boinas verdes—. Esta subteniente del Cuerpo General del ET, VIII Premio ‘Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas’, también estuvo desplegada en el extranjero con el MOE.

Cristina de Middel (Alicante, 1975)

Primera mujer en presidir la Agencia Magnum Photos, donde llega después de recorrer con su cámara el mundo y cosechar múltiples galardones: Nacional de Fotografía, Medalla San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, Infinity Award del Internacional Center of Photography de Nueva York o Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, entre otros. Con obra en diversas colecciones internacionales, su andadura fotoperiodística comenzó en el diario INFORMACIÓN.

María Torrijo Moll (Alicante, 1975)

Su afición por la vela despunta desde muy joven hasta llegar a convertirse en la primera mujer del mundo con los títulos de juez, árbitro y oficial de regatas internacionales. Galardonada con la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo por el Consejo Superior de Deportes, es Vocal del Subcomité internacional de Oficiales de Regatas y, además de formar a futuros profesionales, participa como oficial de regatas en las pruebas más importantes del mundo.

Estela María Medina Peláez (Málaga, 1975)

En 2015 asume la dirección de la ONCE en la provincia de Alicante atendiendo, en la actualidad, a «2493 personas ciegas afiliadas, 288 estudiantes y 30 perros guía en activo, entre otras prestaciones. También se crearon 1857 empleos del total de 6447 trabajadores y trabajadoras en la Comunidad Valenciana». Medina, afiliada a la ONCE por su discapacidad visual desde 1991, inicia su relación laboral con la institución en 2002.

Carolina Pascual Gracia (Orihuela, 1976)

Ostenta la medalla olímpica más joven (16 años) en la historia de la gimnasia española en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. Comenzó con 7 años hasta ser en 1991 campeona de España. Orden Olímpica del Comité Olímpico Español 1992, Medallas de Oro de la Generalitat Valenciana al Mérito Deportivo 1992 y de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo 1994, da nombre a una glorieta alicantina; y una calle y un parque en Orihuela.

Núria Fuster García (Alcoy, 1978)

Escultora. Licenciada en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles (València). Ha sido galardonada con premios y becas de prestigio internacional como la Beca Kunstfonds New Start Kultur (Alemania), Artsituacions, Generaciones o Beca Marcelino Botín. Algunas de las galerías e instituciones donde se ha expuesto su obra son: Sprengel Museum Hannover, MACA, IVAM, Bass Museum of Art Miami, Musée des Arts décoratifs París, CCEM México, Newman Popiashvili Gallery New York o Efremidis Gallery Berlín.

Carmen Gómez Hurtado (Elche, 1985)

Campeona de España de Precisión de Aterrizaje con la mejor puntuación, es también la primera mujer en descender portando la bandera nacional los días de las Fuerzas Armadas y Fiesta Nacional de 2023. Además de Boina verde es la única mujer con roll paracaidista en la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio y, en todas las FAS españolas, la única capacitada para efectuar “Maniobras de Relativo de Campana".

Lara Rúas Joven (Amorebieta, Vizcaya, 1985)

Con 9 años es la primera futbolista federada de la Comunidad Valenciana jugando con chicos. Su primer partido con el Rayo Levante de Benidorm se dio por perdido al argumentar los contrarios «alineación indebida» por estar Lara. Después, la Constitución validó su licencia. Campeona Regional, Nacional y España Sub17, jugó en el SPA Alicante (1999-2008). Desde 2016 entrena en Santa Pola donde, además, vela para que los sueños futbolistas de las niñas puedan cumplirse.

Carmen Jordá Buades (Alcoy, 1988)

Piloto de automovilismo desde el 2005 e hija del expiloto José Miguel Jordá. Ha venido compitiendo en las series GP3, Indy Lights, Le Mans, Formula Uno Lotus y Renault Sport. Su nombramiento por parte de Lotus la convirtió en la undécima mujer en la historia en formar parte de la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1.

Marián Ávila Peiró (Benidorm, 1995)

Premio Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020 por sus logros profesionales y ser un ejemplo, se convierte en la primera modelo española con síndrome de Down que desfila en la Semana de la Moda de Nueva York. Desde su primer desfile en Madrid hace casi una década hasta llegar a este «sueño» internacional, Marián se esfuerza cada día por alcanzar las aspiraciones que se propone; su lema es «Yo puedo».

Agradecimientos

