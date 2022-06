«El Ayuntamiento debería involucrarse mucho más en la promoción de los Moros y Cristianos de Elda»

El presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda deja el cargo que ha ocupado durante los 12 últimos años. A finales de junio se iniciará el proceso para elegir al nuevo o nueva responsable de una celebración que saca a la calle a más de 10.000 personas. Pedro García Calvo ha comunicado a sus colaboradores la decisión de no optar a su reelección en el transcurso de las recientemente finalizadas fiestas. No quiere decir adiós sino "hasta siempre", se marcha dando las "gracias" y muestra humildad al indicar que "nadie es imprescindible y yo, ni lo era, ni lo soy".

¿Y a partir de ahora cómo llenará el vacío de la presidencia tras doce años en el cargo?

Tras doce años de presidente hay muchísimas horas de trabajo y dedicación para poder organizar nuestras fiestas. Pero ese vacío será fácil de llenar con más dedicación a mi familia, que es lo más importante, a los amigos y a mi profesión.

¿Cuáles cree que han sido los principales logros de su gestión al frente de la fiesta?

Uno de ellos ha sido la integración y cercanía de los festeros ante la Junta Central de Comparsas y la de la propia entidad hacia todos los festeros. Mi gran preocupación ha sido siempre la de hacer unas fiestas lo más organizadas posibles, en donde la importancia de cada uno de los festeros se viera plasmada y que la Junta fuese un lugar cercano y de encuentro para todos ellos. Hemos querido que todos los festeros se sientan valorados y que sientan que las fiestas se hacen por ellos y para ellos. Y otro de los grandes logros ha sido la importancia que se le ha dado a la música, abriendo las Entradas con nuestra banda Santa Cecilia, porque la música le da un valor añadido a nuestra celebración. Y pienso sinceramente que nuestro gran logro ha sido que las demás localidades festeras vean a Elda como referente porque últimamente se están haciendo las cosas muy bien...y estoy seguro de que así se van a seguir haciendo en el futuro seguro.

Muchas localidades festeras ven a Elda como un referente porque las cosas se están haciendo muy bien

¿Qué se ha quedado por hacer o qué considera que no ha podido alcanzar en estos tres mandatos?

Hay todavía muchas cosas por hacer porque la de Elda es una fiesta que está viva y hemos hecho todo lo posible por mejorarla. Pero nos hubiera gustado, en estos últimos años, aportar a las comparsas una ayuda económica para mejorar su gestión, sus boatos y así hacer más grandes nuestros Moros y Cristianos. Pero estos dos últimos años de pandemia y sin fiestas han hecho mermar los ingresos de la Junta Central y no hemos podido cumplir nuestro objetivo. Pero yo creo que las siguientes directivas buscarán fórmulas para poder aplicar esta medida.

Muchos responsables festeros reciben propuestas de los partidos políticos para sumarse a sus proyectos...¿usted las ha recibido ya?

Mi intención no es meterme en política ni en ningún partido. En la fiesta todo el trabajo que he hecho ha sido por vocación y en la política también debe haber vocación de servicio por el ciudadano y por la ciudad. Actualmente no he querido atender ninguna propuesta política porque no hay nada actualmente que me llame la atención, ni un proyecto que me dé la suficiente confianza como para entrar en un partido. Mi intención no es nunca entrar en política. Mi profesión es muy importante y me llena y satisface poder ser diseñador de hormas, así que vocación política a día de hoy no tengo.

¿Por qué las fiestas de Elda son las mejores del mundo?

Porque son unas fiestas integradoras donde no existe la posibilidad de marginación. Es una fiesta que se abre, te envuelve y te hace sentir parte de la propia fiesta dentro del ambiente durante los cinco días. Da lo mismo que seas festero, eldense o visitante...y no todas las fiestas se pueden vivir y disfrutar como las de Elda.

Nos hubiera gustado aportar a las comparsas una ayuda económica para mejorar su gestión pero la pandemia nos lo ha impedido

¿Qué ha aprendido de los Moros y Cristianos desde la presidencia que como festero desconocía?

Sería bueno que todo festero supiese la cantidad de gente que hay trabajando e involucrada en la Junta Central, en sus comisiones y en la Mayordomía de San Antón para que todo salga bien. En la Junta somo más de 140 personas y como festero desconocía esa gran infraestructura de gente que aporta su granito de arena por y para la fiesta. Por eso invito a los festeros a que se involucren con las directivas de sus comparsas para que pueda apreciar lo que cuesta hacer una fiesta grande como la nuestra.

¿Cómo ha vivido los dos años de pandemia sin poder llevar a cabo la celebración?

Fueron muy complicados pero no dejamos de trabajar para intentar aportar alegría y positividad en estos dos años tan tristes. Por eso quisimos acercar a nuestro querido San Antón a la ciudad y que la ilusión volviese. Y creo que el esfuerzo de esos dos años se han visto reflejados en las extraordinarias fiestas de este 2022.

¿Cuál es su acto favorito?

No sabría quedarme con uno solo porque soy un enamorado de las fiestas en su conjunto. Pero por la simbología del comienzo la Entrada de Bandas es un acto espectacular. Y también me voy al final de la fiesta, cuando la Junta Central y la Mayordomía de San Antón guardamos el estandarte del santo en la sede de la Junta Central. Es el principio y el final de la celebración y en medio se encuentra la grandeza de nuestros Moros y Cristianos.

La cancelación de la fiesta en el primer año de la pandemia fue el peor momento que he vivido como presidente

¿Cuál ha sido el peor momento que ha pasado como presidente?

La cancelación de la fiesta en el primer año de la pandemia fue lo peor sin duda alguna. Pero quitando los dos años de coronavirus, los momentos más complicados los pasamos por la adversa meteorología del año 2015, en plena Entrada Cristiana. Fue muy difícil tomar decisiones como presidente y también fue muy difícil que se entendieran por parte de los festeros. Y, aunque algunos lo recuerdan ahora como algo épico que vivieron, yo prefiero acordarme solo de los buenos momentos y esos no lo fueron...

¿Qué consejo daría al nuevo presidente o presidenta?

Solamente que se reúna de muchísima gente válida que aporte y trabaje porque uno preside pero el gran éxito de una Junta Central es la gran cantidad de personas que está involucrada en un proyecto común. Puedo asegurar que el éxito es de un colectivo, no de una sola persona.

Mi intención después de dejar la Junta Central de Comparsas no es meterme en política ni en ningún partido

¿Cree que el Ayuntamiento debería aportar más fondos a la celebración?

Sin duda alguna el Ayuntamiento sí debería aportar más dinero a la fiesta para mantenerla en los niveles que queremos. Y al margen del aspecto puramente económico creo que el Ayuntamiento también debería aportar más trabajo porque administrativamente la preparación de la fiesta es cada vez es más compleja. Hace falta mucha gente y creo que el Ayuntamiento también debería involucrarse mucho más en la promoción de nuestros Moros y Cristianos...es una de las grandes asignaturas que tiene pendientes.

¿Cómo se encuentran las cuentas de la Junta Central de Comparsas?

Están completamente saneadas. Hemos pasado años complicados pero no hemos querido cargar más gastos al festero. Hemos dejado unos fondos para que la próxima junta directiva pueda desempeñar sus cometidos hasta que lleguen los nuevos fondos.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Como un presidente cercano, que se desvivió por sus fiestas y que se esforzó e hizo todo lo que estaba en su mano por engrandecerlas. También me gustaría ser recordado como un presidente que disfrutó mucho con la celebración del 75 aniversario y que, tras dos años de pandemia, recuperó junto a todo su equipo las fiestas tal y como se han desarrollado este año.