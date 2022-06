La recuperación del gasto turístico y la reactivación de las decisiones de compra que miles de consumidores han pospuesto en los últimos meses por la inflación están detrás de las perspectivas positivas que en general tiene el comercio para este verano, que espera un incremento medio en la facturación entre el 10% y el 20% con respecto a 2021 en las rebajas que en la provincia comienzan oficialmente el miércoles pero que, al estar desestacionalizadas, ya aplican algunas enseñas desde la semana pasada, sobre todo grandes superficies y franquicias de moda.

Según los sectores consultados, el nivel de contratación para reforzar la campaña de rebajas será similar a 2021, cuando se formalizaron cerca de 27.000 empleos para la campaña turística y las rebajas comerciales, un 45% más que el verano de la pandemia.

Los centros comerciales hablan de cifras prepandemia gracias sobre todo a la vuelta del turista británico mientras los pequeños establecimientos afrontan la campaña de verano como un revulsivo porque, salvo el sector de ceremonia, eventos y fiestas, hay sectores de negocio que sufren una bajada de ventas de entre el 20% y el 30% por la inflación. Están esperanzados pero no tanto como la gran distribución porque "el gasto corriente de las familias aumenta y si no hay dinero extra en el bolsillo no se consumirá". Aún así esperan mejorar las cifras del año pasado porque de momento no están notando menos cliente nacional aunque sí prevén un empeoramiento en otoño si sigue la inflación alcista.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que un 29% de las familias, las más vulnerables, han dejado de comprar ropa o han retrasado su compra como consecuencia de la inflación acumulada durante los últimos meses, por lo que estima que se impulsarán las compras durante las rebajas de verano. En el mismo sentido, la Unión de Consumidores de Alicante señala que "dadas las ganas que tienen los ciudadanos de volver a la normalidad, se estima un aumento de gasto en las rebajas de entre un 10% y un 20% en las rebajas.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), integrada por las más destacadas compañías de la distribución minorista, en sectores como alimentación, electrodomésticos, moda, bricolaje, librería, juguetería, regalo, mueble, informática y electrónica, así como los centros comerciales, coincide en que la negativa evolución general de los precios ha provocado que muchos consumidores hayan reajustado sus presupuestos y retrasado algunas compras, a la espera de las ofertas en periodo de rebajas. "En este sentido, la campaña de rebajas es un estímulo importantísimo para reactivar esas compras atrasadas. En especial en categorías como el textil, que han acelerado sus ventas en 2022, un 16% hasta mayo, tras dos años muy complicados por la pandemia y los cuellos de botella de la logística internacional", señalan.

3.000 millones de pérdidas

Desde Anged consideran el turismo va a ser absolutamente determinante para el comercio durante las rebajas y el resto de verano. "España encadena ya 11 meses de incremento de los visitantes internacionales y del gasto turístico, que podría alcanzar niveles precovid a finales del verano en muchas comunidades. Esta es una buenísima noticia para el comercio, de cara a la campaña de rebajas que acaba de comenzar. Hay que recordar que el comercio dejó de ingresar por la pandemia más de 3.000 millones de euros a consecuencia del cierre del turismo, una facturación que podría comenzar a recuperarse en este ejercicio".

El portavoz de la asociación, Joaquín Cerveró, afirma que los resultados de facturación del fin de semana permiten esperar un panorama positivo. "Los niveles de afluencia son muy similares a los datos prepandemia, que es el objetivo. El gran factor diferencial respecto al año pasado es el incremento del turismo extranjero. En 2021 repuntó un poco el nacional pero el que marca la diferencia y hace que nos acerquemos a parámetros de la normalidad es el turista internacional, es un gran aliciente".

La presencia de turismo internacional ha crecido en los últimos meses por encima del 10% en los centros comerciales ubicados en zonas turísticas como Alicante y otras localidades de la provincia, "que se han beneficiado de esta tendencia". Es turismo europeo, particularmente británico, que ha retornado, y que ha repuntado de manera importante, en lo que Cerveró cree que tiene que ver la devolución del IVA que reciben por los artículos comprados al no formar parte de la UE. "Para ellos el comprar en España es un aliciente adicional".

El gran comercio no nota, por ahora, la crisis del consumidor nacional. "La campaña ha empezado con descuentos bastante agresivos (de entre el 50% y el 70%). Hay nubarrones que apuntan a que si después del verano la inflación sigue la tendencia alcista puede provocar un enfriamiento del consumo pero hoy por hoy no lo estamos notando".

En el caso de El Corte Inglés, las rebajas arrancaron el pasado día 23 en toda España por una decisión de su dirección, con la peculiaridad de que en Alicante ciudad era festivo local por Hogueras. "El día fuerte hasta ahora fue el sábado, que resultó muy bueno, como siempre con la moda de mujer, caballero, infantil y baño como departamento estrella. Pasó como en 2021, que el sábado fue el día fuerte, aunque era otro momento, con restricciones", explican desde la firma.

Patronales

Las patronales del pequeño comercio coinciden en sus apreciaciones sobre la campaña de rebajas de verano. La Federación Alicantina de Pequeño y Mediano Comercio (Facpyme) señala que se presenta incierta y esperanzada. "Así es como los comerciantes de la provincia de Alicante esperan la campaña de rebajas de este verano. Incierta porque se sabe que en cierto modo la inflación y la situación económica en general va a afectar de alguna forma al gasto medio. Y esperanzada porque se espera que el turismo que no hemos tenido en los dos años anteriores ayude a impulsar la campaña", afirma el presidente de la patronal, Carlos Baño.

"Somos muy prudentes en nuestra previsión de cara a las rebajas por las diferentes circunstancias actuales. Además los comerciantes siguen quejándose de lo mismo que desde hace unos años y es que se regulen de nuevo los periodos de rebajas, ya que desde hace unos años la irregularización de estos periodos sólo deja ventaja a las grandes superficies y grandes cadenas que pueden soportar los largos e irregulares periodos que cada vez son más habituales, afectando en gran parte al pequeño comercio que no puede soportar las mismas condiciones y precios".

Por parte de Unió Gremial, su presidente, Juan Motilla, señala que "es más que evidente, que tendrán un impacto desigual que estará más acentuado que en otros años", por un lado positivo en zonas turísticas y no tanto en el interior, aparte de incidir en la reducción de la capacidad de compra del consumidor.

"Por otro lado en esta recuperación de la normalidad , después del covid-19 nos encontramos con un deseo acentuado de estar en la calle, de salir, y entendemos que esto provocará que las zonas de interior y en los barrios, donde no acuda el turismo, sufrirán una bajada de las ventas mas pronunciada que en otros años, y que difícilmente salvarán las rebajas. A todo esto le sumamos que continuamos con unos periodos de rebajas sin regularizar que provocan un enfoque desigual, y que el comercio local y de proximidad, lo afronta en desigualdad de condiciones que la gran distribución que campa a sus anchas saltando del 2×1 a los descuentos del 30 %, así como la publicidad engañosa de días sin iva".

Motilla considera además que el aumento del coste de la cesta de la compra y del combustible hará que el consumidor vea reducido su capacidad de compra, y cita un informe de Funcas (Fundación Cajas de Ahorros), según el cual los niveles actuales de inflación suponen una reducción de la capacidad de compra del consumidor de unos 200 € mensuales.

Colectivo de Comerciantes

"Esperamos con gran ansia las rebajas", admite el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol. Este representante explica que la campaña general, salvo en subsectores que se dedican a ceremonia, eventos y fiestas, que han podido "salvar los muebles", está siendo negativa para el resto de comercios, que se encuentran en "una situación difícil, en algunos casos con bajada de ventas del 20% o el 30%".

"Estamos con una inflación casi de doble dígito, el gasto corriente de las familias ha aumentado una barbaridad y si no hay dinero extra en el bolsillo no se consumirá. Aún así, esperamos que sea el revulsivo que necesitamos para aumentar ventas, de las que andamos escasos en estos meses atrás y mejorar las cifras de 2021, que tampoco fueron muy boyantes. Estamos en un momento muy complicado pero con expectativas a que puedan ser unas buenas rebajas este año".

En este sentido, calcula un aumento de ventas de entre un 10% y un 15% con respecto al año anterior, "que tampoco recuperamos las cifras de 2019. Estamos encadenando una serie de circunstancias que hace muy difícil para nosotros la famosa recuperación. Hablamos de rebotes puntuales pero no podemos hablar claramente aún de recuperación del sector".

Consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que un 29% de las familias, las más vulnerables, han dejado de comprar ropa o han retrasado su compra como consecuencia de la inflación acumulada durante los últimos meses, por lo que estima que se impulsarán las compras durante las rebajas de verano.

En concreto, la organización considera que el periodo de rebajas es un buen momento para tratar de adelantar algunas compras de ropa y calzado de los menores de cada al próximo curso escolar, aunque precisa que esta partida es una de las que menos ha subido sus precios en los últimos doce meses, apenas un 1,7% frente al 8,7% general.

En cualquier caso, OCU recuerda que en rebajas se reducen los precios, pero no los derechos, ya que las garantías de un producto con descuento son las mismas que las de uno no rebajado. De esta forma, la organización de consumidores reitera algunos consejos básicos a la hora de hacer las compras en esta campaña de descuentos como hacer listas de lo que se necesita, comprobar que junto al precio rebajado aparece el precio antiguo, preguntar si hay condiciones especiales, priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo y conservar la factura simplificada de la compra; es vital para poder reclamar posteriormente.

Prudencia

El presidente de la Unión de Consumidores de Alicante (UCE), Cecilio Nieto, aconseja no dejarse llevar por el afán de volver a la normalidad y gastar más de lo que el presupuesto permite. "Hay que seguir llevando cuidado y procurar conocer los precios antes de las rebajas para saber si realmente lo están o de saldo, que es una diferencia importante, y hacerse un listado de las cosas que realmente necesitamos. En resumen, prudencia ante las rebajas".

Asimismo, señala que dadas las ganas que hay de volver a la normalidad "se prevé un aumento del gasto en las rebajas de entre un 10% y un 20%, aunque por otra parte no se prevé que sean muy importantes en los stocks que sobran dadas las circunstancias excepcionales del aumento de precio, de la guerra, de los problemas de transporte, etc...Hay que recordar que todo aquello que se compre en las rebajas tiene una garantía de tres años, no de tres meses, para todo".

Cada consumidor gastará una media de 63 euros en estas rebajas de verano, según lo establece un informe de la Asociación Española de Consumidores realizado en base a 1.000 encuestas a pie de tienda con el fin de conocer las preferencias de compras de los consumidores en este periodo de ventas.

En cuanto a las preferencias de compra, el 86% de los encuestados ha manifestado que realizará sus compras en ropa, el 4% en electrodomésticos, el 3% en productos informáticos y el 7% en otros productos.

En la misma línea, un informe de tendencias en eCommerce 2022 indica que las rebajas serán la época del año en la que los internautas españoles harán más gasto. Así, el 59,6% de los consultados sitúan las rebajas de verano por delante de otras muy relevantes como navidades (33,2%) o Black Friday (21,3%). El estudio, realizado a partir de una encuesta a más de 1.500 internautas, revela que el 19,2% afirma haber gastado más de 3.000 euros en 2021.